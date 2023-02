Pforzheim vor 1 Stunde

Polizei-Großeinsatz in Pforzheim: Mann schießt mit Schreckschusswaffe

Schussgeräusche durch einen noch unbekannten Mann im Pforzheimer Stadtteil Buckenberg haben am Dienstagabend die Polizei in Atem gehalten. Eine Schreckschusspistole und leere Patronen konnten vor Ort sichergestellt werden. Der Mann selbst konnte noch nicht in Gewahrsam genommen werden.