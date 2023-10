Schömberg vor 2 Stunden

Lost-Place in Flammen: Großeinsatz bei ehemaliger Klinik in Schömberg

Am Mittwoch, 11. Oktober, ist gegen 22 Uhr ein Feuer in der Charlottenhöhe in Schömberg ausgebrochen. Offenbar geriet dort ein seit längerer Zeit leerstehendes Klinik-Gebäude in Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.