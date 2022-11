Pforzheim vor 1 Stunde

Einbruch in Pforzheimer Kirche: Täter bedienen sich an Opferstöcken

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde in der Straße "In den Waldwiesen" in eine Kirche eingebrochen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der oder die Täter entwendeten dabei einen nicht näher genannten Geldbetrag aus den Opferstöcken.