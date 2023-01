Pforzheim vor 1 Stunde

Schnee und Glätte: volle Straßen - 13 Kilometer Stau bei Pforzheim auf A8

Am Mittwochmorgen war es vielerorts in und um Karlsruhe kalt und glatt. Auf den Straßen ist viel los. Denn: In den Morgenstunden hat es geschneit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte und Frost. Das wirkt sich auch auf das Fahrverhalten der Autofahrer aus, wie die Polizei am Mittwochmorgen bestätigt.