Unfall Nummer eins ereignete sich in Mühlburg gegen 15.50 Uhr. Laut Polizei Karlsruhe wollte ein 60-jähriger Autofahrer auf der Rheinstraße wenden und zurück in Richtung Karlsruher Innenstadt fahren. Dafür fuhr er auf Höhe der Nuitsstraße unerlaubt über die Bahngleise, übersah die stadtauswärts fahrende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rotlicht überfahren - Straßenbahnunfall in Rintheim

Etwa 2,5 Stunden später kam es in Rintheim zu einem ähnlichen Unfall. Um 18.20 war ein Autofahrer auf der Mannheimer Straße unterwegs und wollte in die Forststraße auf Höhe der gleichnamigen Haltestelle nach links abbiegen. Laut Polizei missachtete er dabei die rote Ampel und kollidierte mit der in gleicher Richtung fahrenden Bahn.

Auch hier entstand ein Gesamtschaden von 20.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Bahnverkehr war bis 19.12 Uhr eingeschränkt. Der Unfallverursacher ließ sein Auto abschleppen.