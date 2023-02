Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei, fuhr ein 61-jähriger SUV-Fahrer gegen 06.35 Uhr auf der L560 von Bruchsal kommend in Richtung Stutensee. Als er auf Höhe Stutensee-Friedrichstal einen Rollerfahrer überholen wollte, übersah er offenbar einen entgegenkommenden Kastenwagen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal.

Fahrer wird in Fahrzeug eingeklemmt

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Fahrer des Transporters in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in eine Klinik eingeliefert.

Die L560 war bis 10.07 Uhr zwischen zwischen der L558 und der K3579 in beide Richtungen gesperrt.