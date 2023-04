Zum ersten Vorfall kam es gegen 12.25 Uhr als eine 29-jährige Frau in der Karlsruher Yorckstraße aus ihrem Auto stieg und ein unbekannter Mann von hinten an sie herantrat. Laut Polizei berührte der Mann sie unvermittelt am Oberschenkel und im Intimbereich.

"Als die Geschädigte sich daraufhin zu einem Hauseingang begab, folgte ihr der Mann und versteckte sich zunächst hinter einer Hausecke. Dann trat er mit heruntergelassener Hose hervor und manipulierte an seinem entblößten Geschlechtsteil während er den Blickkontakt mit der Frau suchte", so die Polizei. Die 29-Jährige flüchtete daraufhin in das Wohnhaus und verständigte die Polizei.

Der mutmaßliche Täter wird in diesem Fall wie folgt beschrieben:

zirka 15 bis 16 Jahre als

zirka 1,60 Meter groß

schlanke Statur und südländische Erscheinung

kurze dunkle Haare

Bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen. Eventuell soll er eine Bauchtasche getragen haben.

Bei Vorfall Nummer zwei fuhr eine 58-Jährige gegen 15.40 Uhr mit der S-Bahn-Linie 3 vom Karlsruher Hauptbahnhof in Richtung Mannheim. Während der Fahrt fiel der Frau ein Mann auf, welcher in einem Vierer-Sitz saß und sich selbst befriedigte.

"Kurz vor der Haltestelle Bruchsal Bahnhof stand der Unbekannte auf und stellte sich vor die Geschädigte. Er ließ seine Hose herunter, entblößte sein Glied und sprach die 58-Jährige an. Anschließend begab sich der Mann zur Tür des Zugs. Als die Frau den Täter auf sein Handeln ansprach, schlug dieser ihr mit der Faust gegen die Schulter, verließ die Bahn und flüchtete in die Unterführung des Bahnhofs", so die Polizei.

Der mutmaßliche Täter wird in diesem Fall so beschrieben:

zirka 16 Jahre alt

zirka 1,70 Meter groß

schlanke Statur und südländische Erscheinung

braune nach vorne gekämmte Haare und dunkle Augen

Gekleidet mit einem dunklen Jogginganzug

Zudem soll er einen schwarzen Rucksack und eine Bauchtasche mit sich geführt haben

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen. In beiden Fällen werden mögliche Zeugen gebeten sich unter der Rufnummer 0721/66 65 555 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.