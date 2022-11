von (pol/cob)

In der Werderstraße gerieten gegen 22 Uhr drei Verkehrsteilnehmer aneinander: Wie die Polizei berichtet, handelte es sich um zwei Radfahrer im Alter von 26 und 30 Jahren und einem 32-jährigen Autofahrer. Ursache war ein Konflikt der Beteiligten in der Marienstraße.

"Offenbar setzte sich die Auseinandersetzung in der Werderstraße fort, wobei der 30-Jährige Faustschläge ins Gesicht erhielt", so die Polizei. Und weiter: "Er kam anschließend per Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Seinem 26-jährigen Begleiter sei bei Abwehrbewegungen im Zuge eines Messerangriffs die Lederjacke zerschnitten worden."

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 zu melden.