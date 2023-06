Im Juli erscheinen neue Folgen von "Aktenteichen XY - gelöst" im TV. Wussten Sie, dass die Sendung zu den ältesten Formaten des ZDF gehört? Im Jahr 1967 erschien die erste Folge, bei der sich schon damals alles um Kriminalfälle aus dem realen Leben und deren Aufklärung drehte. Dabei liegt True-Crime aktuell sogar wieder voll im Trend.

Auch dieses Mal geht es um Verbrechen, die wirklich passiert sind und aufgeklärt werden konnten. Wir haben die Infos zu den neuen Fällen für Sie und außerdem finden Sie alles rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung in diesem Artikel.

Das sind die neuen Sendetermine von "XY - gelöst"

Anfang Juli erscheinen zwei neue Folgen der ZDF-True-Crime-Serie im TV: Der erste Sendetermin ist am Mittwoch, dem 5. Juli, der zweite folgt eine Woche später am Mittwoch, dem 12. Juli 2023. An beiden Tagen kommt eine Folge mit je zwei neuen Fällen heraus, die zur besten Sendezeit im Fernsehen laufen - zur Prime-Time ab 20.15 Uhr. Das sind die Sendetermine:

Mittwoch, 5. Juli 2023, 20.15 - 21.45 Uhr: "Toter ohne Namen" und "Tödliche Freiheit"

Mittwoch, 12. Juli 2023, 20.15 - 21.45 Uhr: "Dunkler Geheimnis" und "Tödliche Gier"

"Aktenzeichen XY - gelöst": Übertragung im TV und Stream

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei "Aktenzeichen XY" um eines der ältesten Formate aus dem Repertoire des ZDF - die Sendung ist also ein echtes Original des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Übertragung der beiden Folgen übernimmt demnach wie immer das ZDF.

Aber auch im Stream kann man die neuen Folgen der echten Verbrechen live verfolgen - auf der ZDF-Website gibt es nämlich immer einen Live-Stream parallel zur TV-Ausstrahlung. Zusätzlich findet man die Folgen online in der ZDF-Mediathek, wo man sie ebenfalls im Stream sehen kann.

Das sind die neuen Fälle bei "XY - gelöst"

Zwei neue Folgen, vier neue Fälle. Darum geht es in den neuen Episoden von "Aktenzeichen XY - gelöst":

Toter ohne Namen

Wir gehen zurück in das Jahr 1966, wo die nackte Leiche eines Mannes in einer stillgelegten Kiesgrube gefunden wird. Ganze 25 Jahre dauert die Aufklärung dieses Falls – doch dank guter forensischer Arbeit, dem richtigen Bauchgefühl und einem stählernen Durchhaltevermögen gelingt schließlich die Verurteilung des Mörders.

Tödliche Freiheit

Eine 35-jährige Geflüchtete aus dem Irak erhofft sich in Deutschland ein besseres Leben für sich und ihre sechs Kinder, doch sie verschwindet plötzlich, scheinbar spurlos. Trotz fehlender Beweismittel wird ein Verbrechen vermutet – ein Experte für transkulturelle Psychiatrie soll bei der Aufklärung des Falls helfen.

Dunkles Geheimnis

Es geht weiter mit einem Vermisstenfall: Am Valentinstag 2008 verschwindet 40-jährige Frau und lässt ihre beiden Kinder voller Fragen und in Verzweiflung zurück. Diesmal wird die Tragik und Komplexität von Vermisstenfällen besonders deutlich. Wie lässt sich letztendlich das Versteck der Leiche finden?

Tödliche Gier

Eines der häufigsten Mordmotive ist Gier – auch als ein 48-Jähriger hinterrücks erschossen vorgefunden wird. Beim Lösen dieses Falls wird ein Netzwerk aus Lügen und Falschinformationen aufgedeckt. Auch geht es um die Vergangenheit des Mörders: Was hat ihn zu dieser Tat getrieben?

"XY - gelöst" in der Wiederholung sehen

Wer eine neue Folge der True-Crime-Reihe verpasst hat, kann diese ganz bequem in der ZDF-Mediathek nachholen. Dort sind die neuen Folgen nämlich für einen gewissen Zeitraum verfügbar. Auch ältere Folgen stehen dort zum Abruf bereit.

Zusätzlich werden beide Folgen jeweils in der Nacht nach der Ausstrahlung im TV wiederholt: