Karlsruhe vor 1 Stunde

Wohnungsbrand in der Oststadt: 100 Schaulustige behindern Einsatz der Feuerwehr

Um 15 Uhr brach in der Gottesauer Straße in der Oststadt ein Feuer in einer parterre Wohnung aus. Derzeit seien die Bergungs- und Ermittlungsarbeiten noch immer im Gange, weshalb das Gebiet bis zur Wolfartsweierer- und der Kapellenstraße partiell gesperrt bleiben muss. Verletztenmeldungen gebe es derzeit keine. Allerdings gebe es laut Feuerwehr Behinderungen der Rettungskräfte durch Schaulustige.