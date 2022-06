von (ps/vem)

Über die Wohnraumbörse, die innerhalb der Integreat App zu finden ist, wird eine Möglichkeit zur Vermittlung von privatem Wohnraum im Landkreis Karlsruhe bereitgestellt. Wer Wohnraum zur Verfügung stellen möchte, kann diesen mithilfe eines Online-Formulars in der App veröffentlichen. Zu finden ist das Formular unter www.landkreis-karlsruhe.de/wohnraumanbieten

Notbetten stehen in einer Sporthalle für ukrainische Kriegsflüchtlinge bereit. | Bild: Arne Dedert/dpa

"Wohnraumsuchende werden über die neue Funktion der Integreat App informiert und können somit Wohnraumangebote im Landkreis Karlsruhe finden", heißt es in der Mitteilung weiter. Diese seien unter www.landkreis-karlsruhe.de/wohnraumfinden einsehbar.

Neben der Wohnraumbörse bietet die App Unterstützung beim Ankommen im Landkreis Karlsruhe und bündelt Informationen zum Leben in Deutschland in zwölf Sprachen sowie benennt Ansprechpartner zu verschiedenen Themen im Landkreis Karlsruhe. Weitere Informationen gibt es per Mail an amt33.integreatapp@landratsamt-karlsruhe.de.