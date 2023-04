Der Termin für die nächste Party, das passende Restaurant oder den nächsten Kinobesuch stehen an: Besonders wenn Termine in größeren Gruppen koordiniert werden sollen oder Pläne miteinander abgestimmt werden müssen, können einfache Umfragen helfen.

Wer allerdings in einer WhatsApp-Gruppe die Umfragefunktion genutzt hat, hat je nach Situation kein besonders klares Ergebnis bekommen. Bisher konnten bei Umfragen nämlich eine, zwei oder alle Antwortmöglichkeiten ausgewählt werden. Das soll sich nun mit einem Update ändern. Alles, was Sie wissen müssen, lesen Sie hier.

WhatsApp-Umfragen: Wann kommt das Update und was verändert es?

Mit dem neuen WhatsApp-Update soll es künftig möglich sein, die Funktion mehrere Antworten in Umfragen auszuwählen, zu deaktivieren. Laut wabetainfo.com wird das Update 2.2312.0.0 derzeit im Microsoft Store ausgerollt. Dieses Update bezieht sich allerdings auf die Dektop-Version des Messengerdienstes. Den Angaben zufolge ist das Update für Beta-Tester aber auch bereits auf einigen Android- und iOS-Geräten angekommen. Und wabetainfo.com zufolge soll das Update in den kommenden Tagen und Wochen auf weiteren Smartphones ankommen.

Für Nutzerinnen und Nutzer bedeutet das deutlich aussagekräftigere Umfragen, die auch an die Situation angepasst werden können. Denn die Funktion, mehrere Antworten auszuwählen geht nicht verloren - mit dem Update kann sie lediglich an- oder abgewählt werden. Dazu erscheint bei der Erstellung einer Umfrage laut wabetainfo.com unter den verschieden Antwortmöglichkeiten eine weitere Zeile mit Häkchen. In der englischen Version kann hier ausgewählt werden, ob "multiple answers" erlaubt werden sollen oder nicht.

Wer jetzt beispielsweise einen passenden Termin für ein Treffen finden möchte, kann mehrere Antworten erlauben und so den Termin finden, an dem alle oder zumindest die meisten Mitglieder einer WhatsApp-Gruppe Zeit haben. Geht es aber darum, sich für eine Aktivität bei diesem Treffen zu entscheiden - zum Beispiel Klettergarten, Schwimmbad oder Kino -, kann eingestellt werden, dass nur eine Antwort ausgewählt werden kann.

Übrigens verbessert und erweitert WhatsApp immer wieder bestehende Funktionen mit Updates. Auf die Nutzer warten zum Beispiel schon bald 21 neue Emojis, die man anpassen kann, auch ein verbesserter Text-Editor kommt sowie ein Sprachstatus. Außerdem ist ein neuer Tipps- und Tricks-Chat bei WhatsApp für Android und iOS in Planung. Auch mit der KI ChatGPT kann über WhatsApp kommuniziert werden.

Aber aufgepasst: Kriminelle sind aktuell wieder auf dem Messengerdienst unterwegs. Davor warnt das Bundeskriminalamt.