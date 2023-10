Der September 2023 war laut Experten der wärmste September seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch in Baden-Württemberg war mit einer Durchschnittstemperatur von 17,7 Grad Celsius ein Rekord-September erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Es war wärmer, es gab mehr Sonnentage und weniger Regen als üblicherweise. Die Besucher des Canstatter Wasen dürften sich darüber gefreut haben. Laut Tobias Fuchs, Leiter des Geschäftsbereichs Klima und Umwelt beim DWD, sind diese Rekorde ein klarer Hinweis, "dass wir uns mitten im Klimawandel befinden."

Aber wie wird es im Oktober in Baden-Württemberg aussehen? Hält der Trend der Rekord-Temperaturen an und übertrifft auch dieses Jahr die Messungen der letzten Jahre oder beruhigt sich das Wetter wieder ein wenig und beschert dem Südwesten einen normalen, kühlen und feuchten Herbst?

Wetter im Oktober in Baden-Württemberg: Mit wie viel Grad ist zu rechnen?

Die ersten Oktober-Tage starteten in Baden-Württemberg ähnlich warm, wie die letzten Septembertage waren. Am Brückentag und am Tag der Deutschen Einheit konnten in Karlsruhe Temperaturen von fast 27 Grad Celsius gemessen werden, Regen fiel lediglich am frühen Dienstagabend, wie das Wetterportal wetter.com berichtet. Wird sich dieser Trend erhalten in den kommenden Tagen?

Laut dem DWD werden die Temperaturen zwar ein wenig absinken, der Oktober bleibt aber dennoch warm. In Stuttgart gehen die Experten diese Woche von Höchsttemperaturen knapp unter 20 Grad Celsius aus, am Wochenende und nächste Woche können diese sich aber wieder steigern. Am Montag, dem 9. Oktober, rechnet der DWD mit über 25 Grad Celsius. Auch danach scheinen die Temperaturen stabil bei über 20 Grad Celsius zu verharren. Der Trend bleibt also fürs Erste bestehen.

Wetter in Baden-Württemberg 2023: Wie viel regnet es im Oktober?

Auch beim Niederschlag, der im September überdurchschnittlich wenig fiel, scheint sich der Trend fortzusetzen. Der DWD rechnet in der ersten Oktoberhälfte kaum mit Niederschlag. In Stuttgart soll es erst Anfang nächster Woche wieder regnen, dann scheint der Niederschlag aber zuzunehmen. Auch hier scheint der Oktober also ein angenehm trockener zu werden. Gute Nachrichten für alle Besucher der Oktoberfeste in Karlsruhe und Umgebung.

Weitreichendere Vorhersagen als 10-Tage-Prognosen werden von Meteorologen in der Regel nicht aufgestellt, weshalb bisher nur bis Mitte Oktober geschätzt werden kann, wie das Wetter in Baden-Württemberg werden wird. Der Blick auf die nächsten zehn Tage ist sonnig und trocken, ähnlich wie der Blick zurück auf den September.

Wenn das auch angenehm sein mag und viele sich über den milden Herbst freuen werden, geben Meteorologen immer wieder Anlass zur Sorge: Diese Rekordtemperaturen geschehen immer häufiger und werden immer stärker. Die meisten Experten sind überzeugt davon, dass sie ein Resultat des Klimawandels sind.