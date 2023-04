Der Frühling kommt nach seinem winterlichen Auftakt nur langsam auf Touren. Über die Osterfeiertage geht es zumindest mit den Temperaturen aufwärts – da sind sich die Meteorologen einig.

Laut Diplom-Meteorologin Corinna Borau von wetter.com kann der Ostermontag bis zu 18 Grad parat halten. Deutschlandweit seien zumindest zweistellige Werte zu erwarten: "Es fühlt sich zumindest mehr nach Frühling an." Nächtlicher Frost sei rund um die Feiertage "eher die Ausnahme".

Am Gründonnerstag bleibt das Wetter dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge "erst mal freundlich". Demnach liegen die Tageshöchstwerte bei bis zu 14 Grad. In der Westhälfte Deutschlands bringe eine Warmfront bis zum Abend viele Wolken und etwas Regen.

Wetter an Ostern: Höchstwerte steigen von Tag zu Tag

Am Karfreitag sind bis zu 14 Grad zu erwarten, wobei es weiter im Osten und Südosten am kältesten bleibt. Borau warnt aber: "Die Regenwolken machen sich am Karfreitag etwas weiter bei uns breit." Betroffen sei in erster Linie der Südwesten, im Osten müsse aber auch mit "ein paar Tropfen" gerechnet werden.

Der Karsamstag werde "insgesamt sehr wolkenreich", sagt Corinna Borau von wetter.com. Also wohl ein typischer April-Tag. "Es ist nicht komplett verregnet, aber auch nicht die ganze Zeit sonnig", fasst Borau zusammen. Lediglich an den Küsten werden keine zweistelligen Werte erreicht, in der Mitte sind sogar 15 Grad drin.

Wechselhaft bleibt es demnach auch an den beiden folgenden Osterfeiertagen. Im Westen werden dort deutschlandweit die Höchstwerte erwartet: am Ostersonntag bis zu 16 Grad, der Ostermontag sieht laut DWD aktuell "sehr freundlich aus", mit Temperaturen von maximal 18 Grad.

Sonne und Regen wechseln sich an Ostern wohl ab

Auch wetter.de erwartet abwechslungsreiche Tage, ohne die ganz großen Regenmengen. Ostern bringe auch "immer wieder freundliche und trockene Phasen". Als beständigster Tag des langen Wochenendes wird der Ostermontag erkoren. Doch die Sonne gönnt sich über die komplette Zeit immer ihre Pausen.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net prognostiziert für das Osterfest: "Bei uns bleibt es weiter leicht unterkühlt." Die Hitze mit bis zu 33 Grad in Südwesteuropa werde durch das Hoch Meryem ferngehalten.

Hier wird für Gründonnerstag mit neun bis zwölf Grad gerechnet. Am Karfreitag seien im Süden, im Osten und im Westen auch Wolken unterwegs, die Regen mit sich bringen können. Dazu gibt es sechs bis elf Grad.

Der Karsamstag bleibt laut wetter.net durchwachsen. Dieser werde im Norden wolkenreich bei sieben bis zehn Grad, weiter im Süden und Westen gebe es Temperaturen bis 14 Grad und unregelmäßigem Sonnenschein.

Ostersonntag hält auch frischen Wind aus Osten parat

Der Ostersonntag komme eher kühl daher. Im Norden und im Osten werden es hinter Wolken bis zu zwölf Grad. Im Osten sei es "vielerorts stark bewölkt bis bedeckt". Im Süden könne man sich demnach auf Temperaturen von neun bis zwölf Grad einstellen. "Aber auch hier dominieren meist die Wolken", betont Jung, der für den Feiertag feststellt: "Es weht ein frischer Wind zum Teil aus östlichen Richtungen."

Am Ostermontag werden es demnach "mit Ach und Krach vielleicht am Rhein auch mal bis zu 15 Grad". Bessere Aussichten gibt es hier sogar für den südöstlichen Alpenrand, der sich auf bis zu 17 Grad freuen kann. Zwar sei "ein bisschen Regen nach Osten hin" zu erwarten, doch der Wetter-Experte beschreibt die Aussichten als "überwiegend nett".

Immerhin: von Eis und Schnee keine Spur. "Ein Wintereinbruch ist wohl an Ostern nicht zu erwarten", prognostiziert Jung, demzufolge es aber auch danach "eher mit angezogener Handbremse" vorangeht. Allenfalls am Mittwoch können die Temperaturen in den Tagen nach Ostern nochmal auf 16 Grad klettern. Nach den vielen Aufs und Abs scheint sich das Wetter also einzupendeln und in den Frühlingsmodus zu schalten.