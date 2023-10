Karlsruhe vor 1 Stunde

Weniger Parkplätze, mehr Platz für Radler: Entlang der Hübschstraße soll sich einiges verändern

Zwischen dem Weinbrennerplatz und dem Kühlen Krug verläuft die westliche Kriegsstraße. Das Problem: Bahnen, Autos und Radler müssen sich die Strecke in beide Richtungen teilen. Ein Umbau ist in Planung, der unter anderem eine barrierefreie Haltestelle an der Hübschstraße vorsieht. Doch daran knüpfen weitere Maßnahmen an - und die betreffen auch die dortigen Parkplätze.