Wegen Sanierung: Wertstoffstation in Karlsruhe Mühlburg hat Ende Oktober geschlossen

Die Wertstoffstation Nordbeckenstraße in Karlsruhe bleibt wegen notwendiger Sanierungsarbeiten auf dem Gelände von Dienstag, 25. Oktober, bis einschließlich Samstag, 29. Oktober, geschlossen. Das meldet die Stadt in einer Pressemitteilung am Montag.