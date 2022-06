von (ps/vem)

Fahrplanangebot der Linie 5 (inklusive Regelfahrten):

Freitag, 24. Juni - bis 22.58 Uhr alle 10 Minuten - von 23.13 Uhr bis 1.13 Uhr alle 15 Minuten

Samstag, 25. Juni - bis 22.58 Uhr alle 10 Minuten - von 23.13 Uhr bis 1.13 Uhr alle 15 Minuten

Sonntag, 26. Juni - 10:38 Uhr bis 19.18 Uhr alle 10 Minuten Fahrweg der Taktverdichter auf der Linie 5 Rheinhafen – Entenfang (Lameystraße und Am Entenfang) – Yorckstraße – Mühlburger Tor (Kaiserallee) – kurze Ausgleichszeit am Kaiserplatz – Mühlburger Tor (Kaiserallee) – Yorckstraße – Entenfang (Am Entenfang und Lameystraße) – Rheinhafen

Die Fahrten der Taktverdichter der Linie 5 halten am Entenfang – abweichend von den sonst üblichen Regelungen – sowohl an der Haltestelle in der Lameystraße als auch in der Haltestelle auf dem Platz Am Entenfang. Diese Regelung gilt für beide Fahrtrichtungen.