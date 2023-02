Das Skigebiet Winterberg im Sauerland ist das ganze Jahr ein beliebtes Ausflugsziel. Der Ort im Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen ist international bekannt für seine Austragungen des Bob- und Rennrodelsports. Planen Sie einen Ausflug und wollen nach den Wetterbedingungen schauen? Kappe, Bikepark oder Skiliftkarussell – Hier sehen Sie eine Auswahl an Live-Webcams in Winterberg.





Bobhaus in Winterberg: Live-Webcam mit Blick über die Stadt

Das Bobhaus in Winterberg bietet auf seinen 776 Metern Höhe eine spektakuläre Aussicht über die Stadt. Durch die regelmäßig aktualisierten Live-Bilder des Verkehrsvereins Winterberg können Sie auch von Zuhause aus den Blick genießen. Wegen der Ost-Ausrichtung der Kamera sieht man mit etwas Glück, wie die Sonne über der Bergkette aufgeht.

Zur Webcam geht es hier.

Webcam in Winterberg: Das ganze Skikarussell Altastenberg im 360° Livestream

Die Webcam im Dorf Altastenberg zeigt auf 771 Metern Höhe einen Überblick des Skigebiets. Neben dem 360° Panoramablick zeigt sie auch die Temperatur vor Ort an, damit Wintersport Fans bestens gerüstet sind für ihren Ausflug.

Hier geht es zur Webcam.

Skiliftkarusell in Winterberg: Diese Webcams zeigen die Rodelbahn und Schanze

Im Skigebiet Skiliftkarussell in Winterberg bietet die Rodelbahn im Sommer oder Winter ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie. Mit der Live-Webcam auf 700 Metern behalten Sie die Rodelbahn im Blick.

Hier geht es zur Webcam des Skigebiets Skiliftkarussell in Winterberg.

Von der Astenstraße im Wandergebiet Winterberg hat man über die Webcam des Skiliftkarussells Winterberg eine tolle Sicht auf die St. Georgs Schanze.

Hier geht es zur Webcam.

Webcam in Winterberg: Bikepark im Sommer – Slalomabfahrt im Winter

Auf der Webcam des Skiliftkarussells in Winterberg am Erlebnisberg Kappe sieht man im Sommer den Bikepark. Im Winter wird der Hang zur Slalomabfahrt genutzt.

Zur Webcam geht es hier.

Winterberg: Live-Webcam vom Erlebnisberg Kappe

Der Berg Kappe im Sauerland liegt auf 755 Metern und ist im Sommer und im Winter bei Touristen beliebt. Mit einer Sommerrodelbahn lockt er das ganze Jahr Besucherinnen und Besucher an. Auf der Webcam von Erlebnisberg Kappe können Sie vor Ihrem Ausflug die aktuelle Wetterlage inklusive Temperaturanzeigen ansehen.

Live-Webcam: Wie viel Schnee liegt auf der Postwiese in Winterberg?

Das Dorf Winterberg-Neuastenberg verwandelt sich im Winter zum Skigebiet. Die Postwiese bietet neben mehreren Abfahrten auch einen Funpark für Groß und Klein. Mit der 360° Panorama-Webcam von Winterberg mit Hallenberg behalten Sie die Wetterlage und die aktuelle Auslastung im Blick.

Hier finden Sie die Webcam.

Auch den Funpark am Osthang können Sie im Blick behalten. Mit regelmäßig aktualisierenden Live-Bildern, sehen Sie nicht nur die aktuelle Wetterlage, sondern können auch die Bilder der letzten 24 Stunden ansehen.