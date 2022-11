von (pm/jeg)

In Karlsruhe finden diese Woche erneut Warnstreiks statt. Das verkündet die IG Metall Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse. Bis heute hätten sich im Gebiet der Geschäftsstelle Karlsruhe fast 3000 Beschäftigte an den Kundgebungen und Warnstreiks in den Betrieben der Metall- und Elektroindustrie beteiligt.

"Die Beschäftigten haben durch ihre starke Beteiligung deutlich gemacht, dass sie eine tabellenwirksame Entgelterhöhung erwarten. Die Arbeitgeber haben am Donnerstag bei der fünften Tarifverhandlung in Ludwigsburg die letzte Möglichkeit, einen Vorschlag für konkrete Lösungen anzubieten", so die Industriegewerkschaft.

In den nächsten Tagen seien Aktionen an folgenden Orten geplant: