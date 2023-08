Wacken gilt als DAS Metal-Festival - nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Der Hype sorgt jährlich für einen rasanten Ausverkauf der Tickets. Seit Jahren wächst das Festival, welches mit einer Bühne auf einem Acker begann und errichtet jedes Jahr August eine eigene Kleinstadt auf Ackerland. Matsch oder Hitze: Kein Problem für Veranstalter und Fans. Bis auf 2023.

Viele Campingflächen nicht nutzbar

Das Festival beginnt offiziell am Mittwoch und dauert bis Sonntag, 2. bis 6. August. Viele Campingfans beginnen ihre Anreise traditionell am Montag und die riesigen Campingflächen füllen sich nach und nach bis zum Wochenende. So auch 2023.

Entspannte Metal-Fans im Anreisestau. | Bild: Christian Charisius/dpa

Die Auffahrten auf die Ackerflächen sind je nach Wetterlage nur bedingt für den gängigen Pkw zu bewältigen - im Falle des Falles helfen die Veranstalter mit lokalen Traktoren nach, die Autos und Wohnmobile an die richtige Stelle ziehen.

Wacken 2023 versinkt im Schlamm | Bild: ka-news.de

Historischer Anreise-Stopp ab Mittwoch

Was jedoch in den vergangenen Jahren die Ausnahme war, ist 2023 Dauerzustand: Autos können ausschließlich per Traktor an einen Platz gebracht werden - selbstständige Auffahrt: Unmöglich.

Wacken 2023 versinkt im Schlamm | Bild: ka-news.de

Starkregen hat die Campingflächen so sehr aufgeweicht, dass nur ein Viertel der vorgesehenen Areale nutzbar sind. Die Folge: Kilometerlange Staus um Wacken. Bereits am Dienstag ziehen die Festival-Macher die Reißleine und appelliert an die Fans: Reist nicht weiter an! Bleibt zuhause!

Wacken-Chef Jensen: "Haben alles versucht, was möglich ist - aber wir kriegen niemanden mehr rauf!"

"Liebe Metalheads, wir haben alles versucht, was möglich ist", so Wacken Mitbegründe Thomas Jensen am Mittwochmorgen auf Social Media, "aber wir kriegen niemanden mehr rauf. Deshalb, schweren Herzen, das haben wir noch nie gehabt in unserer ganzen Geschichte: Wir müssen das Gelände jetzt zumachen."

Für viele ein Desaster: Wer nicht stundenlang im Stau steht, kommt auf Not-Parkplätzen wie dem Hagebaumarkt oder im Hamburger Volksparkstadion unter. Andere Fans nutzen Shuttle-Busse.

Zelte von Wacken Besuchern stehen auf dem Parkplatz Rot am Hamburger Volksparkstadion. | Bild: Steven Hutchings/TNN/dpa

Die Lage für Anreisende ist unübersichtlich: Wer nicht mit dem Auto anreist, kommt auf das Gelände - die Bändchen-Ausgabe findet statt. Nach Schätzungen der Polizei halten sich am Donnerstag rund 50.000 Fans auf dem Gelände auf.

Weniger Programm auf Bühnen

Für alle, die es auf das Gelände geschafft haben, öffnen gegen 18 Uhr mit Verspätung am Mittwochabend die Tore zur Hauptbühne. Bis Mittwoch war unklar, ob überhaupt die Aufbau-Arbeiten an den Hauptbühnen bewältigt werden können. Auf der kleineren Bühne absolvierte die beliebte und traditionelle Feuerwehr-Kapelle "Wacken Firefighters" absolvieren lediglich einen Kurzauftritt.

Die «Wacken Firefighters» spielen zur Eröffnung auf einer der Bühnen auf dem Festivalgelände. | Bild: Christian Charisius/dpa

Der verspätete Beginn hat Auswirkungen: Laut Deutscher Presseagentur (dpa) können sechs Bands nicht auftreten. Insgesamt waren über 200 Bands auf neun Bühnen geplant - darunter Headliner Iron Maiden und Doro Pesch. Außerdem Heaven Shall Burn (übrigens auch am 19. August im Karlsruher Substage).

Metal-Fans laufen auf dem nassen Festivalgelände. | Bild: Christian Charisius/dpa

Für Donnerstag sind die Headliner Halloween, Hammerfall und Kreator angesetzt. Zur Programm-Planung heißt es offiziell - Stand Donnerstag: "Derzeit entscheiden wir tagesaktuell gemeinsam mit den Örtlichen Behörden, wie wir das Programm bestmöglich gestalten können."

Wacken-Tickets Refund - so gibt es das Geld zurück

Für alle anderen gilt: Ticket-Refund. Wer aufgrund der Lage nicht auf das Gelände reisen und sein Ticket oder Unterkunft nutzen kann, soll sein Geld zurückerhalten, versprechen die Veranstalter. Die Tickets kosten rund 300 Euro. Auf der Homepage findet sich ein Q&A mit den häufigsten Fragen zum Anreise-Stopp, welches aktuell gepflegt wird. Fragen zur Rückerstattung sollen an die Mailadresse refund23@wacken.com gesendet werden.

Q&A Wacken: https://www.wacken.com/de/news-details/anreise-stop-qa/

Wacken 2023: Kostenloser Live-Stream

Wer es geschafft hat reinzukommen, freut sich dabei zu sein - trotz Schlamm und Regen. | Bild: Christian Charisius/dpa

Die Veranstalter haben angekündigt, möglichst viel Wacken-Programm über Telekoms Magenta Musik auszustrahlen. Hier geht es zum Livestream: https://www.magentamusik.de/wacken/woa-2023

Wie wird das Wetter?

Metal-Fans sind auf dem schlammigen Festivalgelände unterwegs. | Bild: Christian Charisius/dpa

Fans könnten am Freitag besseres Wetter erwarten: Dann sollten die trockenen Phasen deutlich länger werden, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes gegenüber der dpa. Bis dahin heißt es: Regen. Auf der ein oder anderen App findet sich eine Gewitterwarnung. Die Fans, die auf dem Gelände sind, nehmen es mit dem Wacken-Motto: "See you there, rain or shine!" (zu deutsch: Wir sehen uns dort - ob bei Regen oder Sonne!")