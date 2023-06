Mehrere tausend Läufer sind dabei am Start. Wie die Veranstalter in einer Pressemitteilung bekannt geben, haben sich in diesem Jahr bereits über 8.400 Laufwillige und rund 380 Unternehmen angemeldet, 5,4 Kilometer Strecke gilt es zu absolvieren. Neben der sportlichen Betätigung, stehen aber auch die geschäftlichen Kontakte im Fokus, die man während und nach dem Lauf knüpfen kann.

B2Run was ist das?

Der B2Run ist ein Volkslauf. Bei diesem laufen sowohl Firmenteams, Angestellte als auch Chefs eine Strecke gemeinsam.

Bild: Tim Carmele

Häufig wird dafür extra ein Trikot mit dem entsprechenden Firmenlogo bedruckt. In Karlsruhe findet der B2Run in diesem Jahr bereits zum dreizehnten Mal statt. Der Name des Laufs leitet sich vom Begriff B2B ab, was für Buisness-to-Buisnnes steht und die Geschäftsbeziehung zwischen zwei oder mehr Unternehmen bezeichnet.

Wo führt der B2Run lang?

Bevor es losgeht treffen sich die Läufer ab 16 Uhr hinter dem Schlossturm, südöstlich des Schlosses. Die Startaufstellung ist für 18 Uhr im südöstlichen Teil des Schlossgartens in Richtung Richard-Willstätter-Allee geplant.

Bild: B2Run

Ab 18.30 Uhr geht es dann in zahlreichen Kurven durch den Schlossgarten. Über die Grabener Allee führt die Laufstrecke bis zum Adenauerring über die Kurze Allee und zurück Richtung Schloss. Insgesamt ist die Laufstrecke 5,4 Kilometer lang und endet unter einem Zielbanner vor dem Haupteingang am Schloss.

Wie schaut der zeitliche Ablauf aus?

Um 18.30 Uhr geht es für die erste und schnellste Gruppe, die sogenannten "Durchstarter" auf die Strecke, danach folgen bis 19.30 Uhr weitere Gruppen. Sowohl davor als auch dazwischen können sich Firmen vor und in ihren Pavillons hinter dem Schloss austauschen. Beginn der Siegerehrung und eines Get-Together mit einem DJ ist um 20 Uhr. Ende der Veranstaltung ist um 22 Uhr.

Inwiefern ist der B2Run ein Lauf für den Guten Zweck?

Die Läufer können beim B2Run Karlsruhe nicht nur für sich Gutes tun, sondern auch beim Kampf gegen Blutkrebs aktiv werden. So haben Unternehmen die Möglichkeit, "Charitystarter" an den Start zu schicken - und somit die DKMS zu unterstützen.

Gibt es noch die Chance sich anzumelden?

Ja, bis 14. Juni um 16 Uhr ist eine Anmeldung als "Last-Minute-Funstarter" noch möglich. Infos und Anmeldung, Abläufe und Zeiten finden sich unter: www.b2run.de/karlsruhe