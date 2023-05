Es ist soweit: Nach den vergangenen neun Sendeterminen von "The Voice Kids" 2023 steht nun endlich das große Finale an. Zwölf stolze Kandidatinnen und Kandidaten treten mit ihren Songs gegeneinander an und zeigen bei der letzten Übertragung von "The Voice Kids" noch einmal so richtig, was sie können.

Für die jungen Finalisten war es ein langer Weg bis ins Finale. Zuerst mussten sie die Coaches der aktuellen Staffel in den Blind Auditions von sich überzeugen. Danach kamen die sogenannten "Battles", bei denen die Nachwuchssängerinnen und -Sänger in Duellen gegeneinander antreten mussten. Schließlich gab es dann auch noch die Sing-Offs, duch die sie durchmussten. Nach so viel Anstrengung wird nun wohl jeder von ihnen im Finale sein bestes geben, denn sie hoffen alle auf den Sieg.

Wer die Kandidatinnen und Kandidaten im Finale sind, verraten wir Ihnen hier. Außerdem erfahren Sie bei uns, mit welchen Songs die Kids das Publikum von sich überzeugen wollen.

"The Voice Kids" 2023: Das sind die Kandidaten im Finale heute am 12. Mai

Von den vielen, vielen Bewerbern haben es auch in diesem Jahr nur zwölf junge Sängerinnen und Sänger ins Finale von "The Voice Kids" geschafft. Von allen Coaches sind jeweils drei Teilnehmer mit dabei. 2023 ist das Finale besonders international, da es Teilnehmer aus gleich fünf verschiedenen Ländern bis in die letzte Runde geschafft haben.

Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten und Kandidatinnen im Finale heute am 12. Mai vor. Außerdem erfahren Sie hier, wer mit welchem Song sie antreten:

Team Wincent:

Ellice (15) aus Fürstenwalde: Sie probt in ihrer Freizeit regelmäßig Gesang, Tanz und Schauspiel. Vor dem großen Final-Publikum konzentriert sie sich mit ihrer Vorstellung von Herbert Grönemeyers "Der Weg" ganz auf das Gefühl in ihrer Stimme.

Toby (13) aus Kettering, England: Der extra aus England angereiste Toby will das deutsche Publikum mit "Never Enough" aus dem Film "The Greatest Showman" auf seine Seite ziehen.

Jayden (15) aus Duisburg: Sein allergrößtes Hobby ist die Musik. Mit "Somebody You Loved" von Lewis Capaldi will er sein Können präsentieren.

Team Lena:

Fia (11) aus Berlin: Sie hat eine ganz besondere Performance geplant: Mit Elementen der Gebärdensprache performt sie "Dear Mr. President" von P!nk.

Daniella (10) aus Kassel: Früher sang sie nur vor der kleinen Kirchengemeinde, heute vor dem großen "The Voice Kids" Publikum. Mit "Hero" von Mariah Carey will sie auch im Finale zeigen, wie groß ihr Talent ist.

Alexandra (14) aus Bad Nauheim: Der Adrenalin-Junkie versucht mit der eher ruhigen Nummer "Just Hold Me" von Maria Menes das Publikum von sich zu überzeugen.

Team Alvaro:

Andrea (10) aus Wien, Österreich: Obwohl ihre Leidenschaft die Opernmusik ist, tritt sie im Finale mit einem Medley von Rihanna und Gene Kelly an.

Fiona (15) aus Newbridge, Irland: Die Teilnehmerin aus Irland performt den internationalen Hit "When The Party's Over" von Billie Eilish.

Adrian (14) aus Eynatten, Belgien: Der leidenschaftliche Sportler tritt mit einem sehr ruhigen Song an: "Stay With Me" von Sam Smith.

Team Michi &Smudo:

Emma (15) aus Wien, Österreich: Die Rapperin performt einen Klassiker ihres Genres: "Loose Yourself" von Eminem.

Khady (15) aus Hamminkeln: Die junge Tänzerin will das Publikum mit "Stand Up" aus dem Harriet OST begeistern.