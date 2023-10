Saarbrücken vor 1 Stunde

Vermisster Junge aus Saarbrücken tot aufgefunden

Der vermisste fünfjährige Junge aus Saarbrücken ist am Montag, 9. Oktober, tot in der Saar aufgefunden. Das teilt unter anderem das ZDF in einem Beitrag mit. Offenbar entdeckte eine Passantin die Leiche des Jungen im Fluss.