Karlsruhe vor 1 Stunde

Verfolgungsjagd durch Karlsruher Innenstadt: Motorradfahrer im Geschwindigkeitsrausch

Laut Angaben der Polizei Karlsruhe kam es am Dienstag, 27. Juni, zu einer Verfolgungsjagd in der Karlsruher Innenstadt. Mit Geschwindigkeiten von über 100 km/h überfuhr ein Motorradfahrer dabei zahlreiche Ampeln und brachte Passanten in Gefahr. Der Fahrer konnte schließlich in der Gartenstraße vorläufig festgenommen werden.