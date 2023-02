Gegen 17 Uhr versuchte sich am Dienstag, 21. Februar, ein 21-jähriger Rollerfahrer einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Mann befuhr zunächst die Mörscher Straße in Fahrtrichtung Südwesten in Rheinstetten. Als er die eingesetzten Polizeibeamten unmittelbar vor dem Polizeiposten Rheinstetten erkannte, wechselte er die Fahrtrichtung in Richtung Norden.

"Zwei Beamte der Motorradstaffel nahmen daraufhin die Verfolgung auf" so die Polizei in ihrem Bericht. Der junge Mann fuhr in eine Sackgasse - "und kollidierte im Rahmen eines Wendevorgangs mit einem Polizeimotorrad." Aber auch der Zusammenstoß hinderte den 21-Jährigen nicht, seinen Fluchtversuch fortzusetzen. An einer weiteren Einmündung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Die Polizei berichtet weiter: "Nach einem weiteren kurzen Versuch zu Fuß zu entkommen, konnte er schließlich von den Polizeibeamten gestellt werden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurden gleich mehrere Verstöße festgestellt. So war der 21-Jährige offenbar unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln unterwegs. Des Weiteren konnte der Mann keine Versicherung vorweisen und nahm ohne gültige Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teil. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt überfuhr er zudem eine rote Ampel." Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.