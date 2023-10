Karlsruhe vor 4 Stunden

ver.di ruft in Karlsruhe und Umgebung zum Streik im Handel auf

In der festgefahrenen Tarifrunde im Einzelhandel sowie Groß- und Außenhandel ruft die Gewerkschaft ver.di erneut bundesweit zu Streiks auf. Auch in Karlsruhe und der Umgebung will die Gewerkschaft am 31. Oktober auf die Straße gehen.