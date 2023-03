"Verdi wird am internationalen Frauentag am 8. März bei den Warnstreiks im öffentlichen Dienst die Frauen in den Mittelpunkt stellen. Schwerpunkte der Arbeitsniederlegungen sind deshalb die immer noch überwiegend von Frauen getragenen Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst, in der Verwaltung sowie in der Pflege und in den Kliniken", heißt es in einer Pressemitteilung des verdi Landesbezirkes Baden-Württemberg.

Welche Einrichtungen in Karlsruhe genau vom Streik betroffen sind, teilt verdi am Montag nicht mit.