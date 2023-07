Karlsruhe vor 37 Minuten

Unwetterwarnung in Karlsruhe: Nach Hitzetag sollen Sturm und Gewitter losbrechen

Enorme Hitze und schwere Gewitter überlappen sich auf einer Karte des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die den Südwesten Deutschlands darstellt. Entsprechend sei am Samstag auch in Karlsruhe mit hohen Temperaturen zu rechnen, die am Nachmittag in eine heraufziehende Sturmfront übergehen.