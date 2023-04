Karlsruhe vor 40 Minuten

Tankstellen-Einbruch in Durlach: 20-Jähriger festgenommen

In der Nacht von Montag, 24. April auf Dienstag, 25. April ist ein 20-jähriger Tatverdächtiger nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Durlach vorläufig festgenommen worden.