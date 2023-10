Stand 9.20 Uhr wurde der Verkehr auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Durlach und der Anschlussstelle KA Mitte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt, erklärt die Polizei Karlsruhe. Die Reinigung der Fahrbahn dauert wohl noch bis etwa 10.30 Uhr an. Bis dahin bleiben zwei Spuren im Bereich gesperrt. Gegen 10.45 Uhr sei der Einsatz erfolgreich beendet - und die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben worden, so die Polizei.

Laut einer Mitteilung der Feuerwehr Karlsruhe ist es in dem Streckenabschnitt der A5 zu einem Auffahrunfall mit vier Autos gekommen. Ein Fahrzeug stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereit in Vollbrand, berichtet die Feuerwehr in einer Meldung. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht- und eine weitere Person mittels schwer verletzt.

Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die Abschlepparbeiten der Fahrzeuge waren, Stand 9.20 Uhr, abgeschlossen, so die Polizei. Die Reinigung der Unfallstelle dauerte rund eine Stunde an und sorgte für eine andauernde Sperrung von zwei Fahrstreifen.

Unfall auf der Südtangente - Verkehrschaos ist komplett

Fast zeitgleich mit dem Unfall auf der A5 sei gegen 7.45 Uhr ein Auffahrunfall auf der Südtangente passiert, sagt die Polizei. Aus Mühlburg kommend stießen zwei Autos kurz vor der Auffahrt auf die A5 zusammen - und verkomplizierten somit die Verkehrslage.

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. | Bild: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Der vergleichsweise harmlose Auffahrunfall zwischen den zwei Autos sei schnell geklärt worden, erklärt die Polizei. Nach der Unfallaufnahme waren die Fahrzeuge soweit fahrtüchtig und konnten von den Autofahrern eigenständig aus dem Unfallbereich gefahren werden. Der entstandene Rückstau löste sich anschließend allmählich auf, berichtet ein Sprecher der Polizei.

Weiterer Unfall auf der A5

Gegen 6.24 Uhr sei bei der Polizei Karlsruhe die Meldung über einen weiteren Unfall auf der A5 bei Karlsruhe eingegangen. In diesem Fall habe sich der Unfall in Richtung Norden unterhalb der Durlacher Allee ereignet, so ein Sprecher.

Im Laufe des Einsatzes sei sowohl der mittlere als auch linke Fahrstreifen gesperrt gewesen. Inzwischen sei der Streckenabschnitt geräumt und wieder vollumfänglich für den Verkehr freigegeben, erklärt die Polizei.

Unfall auf der A8 - Höhe Grünwettersbach

Gegen 7.50 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall bei Karlsruhe - allerdings auf der A8. Nach der Ausfahrt Karlsbad auf der Höhe Grünwettersbach sei ein Auto auf einen Lkw aufgefahren, erklärt die Polizei. Verletzt wurde dabei niemand. Der Einsatz ist abgeschlossen und die Strecke inzwischen wieder frei.