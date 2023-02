von (pol/cak)

Laut Mitteilung der Polizei Karlsruhe befuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem Fahrrad gegen 14.20 Uhr den Fahrradstreifen der Hans-Thoma-Straße und wollte nach links in die Bismarckstraße einbiegen. Plötzlich überholte sie offenbar ein weißer BMW, älteres Modell und die Radfahrerin stürzte.

"Die Frau zog sich hierbei wohl Prellungen an der linken Hand zu. Ob es letzten Endes zu einer Berührung zwischen beiden Fahrzeugen kam, kann die Frau nicht mehr sagen. Der Sachschaden an dem Fahrrad kann nach jetzigem Stand auf etwa 50 Euro beziffert werden", so die Polizei.

Weitere Angaben zu dem Autofahrer oder Auto können nicht gemacht werden. Beim Fahrer soll es sich laut der Geschädigten um einen Mann handeln. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier unter 0721/94 48 40 in Verbindung zu setzen.