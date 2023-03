An der Heinrich-Heine-Straße in Stutensee hat offenbar ein schwerer Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto stattgefunden, erklärt die Polizei Karlsruhe. Derzeit seien sowohl ein Rettungswagen als auch Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen wurde wohl eine Person verletzt. Weitere Angaben könne die Leitstelle derzeit nicht machen, so die Beamten.

Sobald der Redaktion weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel an dieser Stelle aktualisiert.