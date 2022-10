von (pol/cak)

"Der 40-jährige Geschädigte hatte das Geld zuvor bei einer Bank abgehoben und im Auto deponiert. Die Polizei rät an dieser Stelle, kein Geld oder Wertgegenstände unbeaufsichtigt im Auto zu lassen. Auffälligkeiten konnte der Geschädigte keine feststellen", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Bekannt sei lediglich, dass ihm ein Auto in blauer Farbe über einen längeren Zeitraum hinterher fuhr. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/666 - 3311, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.