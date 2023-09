Stutensee vor 1 Stunde

Polizeieinsatz mit Hubschrauber: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Stutensee

Unbekannte versuchten am Freitag, 22. September, um 1.20 Uhr einen Geldautomaten in der Straße am Hasenbiel in de Luft zu sprengen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Ob Täter mit Beute flüchten konnten, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Ein Hubschrauber wurde bei der Fahndung ebenfalls eingesetzt.