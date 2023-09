Karlsruhe vor 1 Stunde

Überfall in Karlsruhe: Jugendbande schlägt in Durlach und am Kronenplatz zu

Am Samstagabend wurde einem 50-Jährigen in der Karlsruher Innenstadt die Goldketten vom Hals gerissen. Kurz darauf raubten vermutlich die gleichen Täter eine 43-jähirge Frau am Durlacher Bahnhof aus und entwendeten dieser ebenfalls eine Kette.