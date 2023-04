Das "Milchhäusle 2.0" im Rheinstrandbad Rappenwört in Karlsruhe öffnet während der Osterfeiertage von Freitag, 7. April bis Montag, 10. April von 13:00 bis 18:00 Uhr seine Türen für Besucher. So wird in einer Pressemitteilung der Karlsruher Bäder berichtet. Nach der Renovierung biete die ehemalige DLRG-Station neues Ambiente, eine gemütliche Atmosphäre und eine köstliche Auswahl an Kaffeespezialitäten, Kuchen, Bio-Eis und leckeren Aperitifs. Es gebe genügend Platz für Familien, Freunde und Einzelpersonen zum Entspannen und Picknicken. Das Design des ursprünglichen Milchhäusle-Schildes sei aus Gründen der Tradition erhalten worden.