Wer kennt die Fernsehrichterin mit den feuerroten Haaren nicht? Von 1999 bis 2011 war sie ein fester Bestandteil des TV-Programms bei Sat1. Wie es dem TV-Sternchen aus dem Raum Karlsruhe seitdem ergangen ist?

Barbara Salesch: Steckbrief

Die Juristin wurde am 5. Mai 1950 in Ettlingen geboren und wuchs dort auch auf. Mittlerweile wohnt Salesch in Petershagen und betreibt dort einen Bauernhof. Sie ist beruflich oft in Köln unterwegs.

Salesch ist nicht nur als Juristin tätig, sondern hat auch ihre Passion zum Beruf gemacht: die Kunst! Sogar ein eigenes Buch hat sie geschrieben.

Barbara Salesch: Ihre Karriere als Juristin

Ihr Jurastudium absolvierte Barbara Salesch in Freiburg, Hamburg und Kiel. 1979 trat sie eine Stelle als Richterin in der Hafenstadt Hamburg an, ab 1991 war sie sogar als vorsitzende Richterin am Landgericht Hamburg tätig.

Außerdem arbeitete sie einige Jahre als Staatsanwältin und Abteilungsleiterin im Justizministerium. 1999 folgte schließlich der Schritt ins deutsche Gerichtsfernsehen.

Barbara Salesch: Ihre Karriere als Richterin im TV

Die Idee, als Richterin im Fernsehen aufzutreten, stammte angeblich von der damaligen Präsidentin des Landesgerichts in Hamburg. Sie soll Salesch dazu inspiriert haben, sich als TV-Richterin zu bewerben. Der Rest ist Geschichte und Salesch drehte von 1999 bis 2011 die Sendung "Richterin Barbara Salesch".

Von Montag bis Freitag , um 11 Uhr, konnten die Zuschauer 14 Staffeln lang bei den Gerichtsverhandlungen mitfiebern. Nach 12 Jahren war jedoch Schluss und die Show wurde abgesetzt.

Wie ist das Konzept von Richterin Barbara Salesch aufgebaut?

Echte Fälle, oder pure Fiktion? Die gezeigten Straftaten sind in der Tat aus dem "echten Leben" gegriffen. Jedoch im "pseudo-dokumentarischen Stil" gedreht. Die dargestellten Fälle sind also nicht echt! Sämtliche Schauspieler, Barbara Salesch eingeschlossen, erhalten ein Skript, an das sich die Beteiligten halten müssen.

Das Strafgesetzbuch und Akten liegen in einem Gericht auf dem Tisch. | Bild: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Wie hat sich die Sendung weiterentwickelt?

Zwischen dem Ende von "Richterin Barbara Salesch" im Jahr 2011 und der Erstausstrahlung "Barbara Salesch - Das Strafgericht" (2022) liegen ungefähr zehn Jahre. Diese Zeitspanne spiegelt sich insbesondere bei den Beweismitteln wider: Smartphone-Videos, Sprachnachrichten und Chat-Verläufe kommen häufiger zum Einsatz.

Ansonsten hat sich an dem Konzept der Serie nicht viel verändert.

Gibt es neue Folgen mit Richterin Barbara Salesch?

Seit dem 5. September 2022 sitzt Salesch nach zehn Jahren Sendepause erneut auf ihrem Richterstuhl. Die Sendung hat den Namen "Barbara Salesch - Das Strafgericht" und wird vom Sender RTL produziert und ausgestrahlt.

"Barbara Salesch - Das Strafgericht" | Bild: RTL/Stefan Gregorowius

Neben der Protagonistin sind bereits bekannte Gesichter wieder dabei. Dazu gehören beispielsweise Bernd Römer, Tiden Kirtag, Malte Höch und Ulrike Tasić. Sie alle haben bereits in der Vorgängersendung mitgewirkt. Die neue Version von Barbara Salesch Gerichtssendung läuft von Montag bis Freitag, von 11 bis 12 Uhr, bei RTL. Wer eine Folge verpasst hat, kann auf den Streamingdienst RTL+ (tvnow.de) zurückgreifen.

Wie hoch war die Zuschauerquote in der Sendung "Barbara Salesch - Das Strafgericht"?

Laut der Internetseite DWDL.de würde das Comeback der Gerichtssendung "die Quoten auf dem Sendeplatz um 11 Uhr dauerhaft beflügeln". Die erste Folge lockte zirka 490.000 Menschen vor den Fernseher. Dadurch überholte die Serie sogar die Sendung "Punkt 12".

Barbara Salesch: Privatleben

Barbara Salesch hat weder Kinder noch ist sie verheiratet. Dafür besitzt sie einen irischen Wolfshund namens Piri. "Mein Lebensmodell war immer die Unabhängigkeit. Es ist ein großer Luxus, sich nicht 365 Tage um jemanden kümmern zu müssen", wird Salesch in einem Interview bei RTL-News zitiert.

Richterin Barbara Salesch | Bild: RTL/Stefan Gregorowius

Barbara Salesch: Ihre Leidenschaft zur Kunst

Während ihres temporären TV-Aus absolvierte Barbara Salesch zwischen 2012 und 2014 ein Kunststudium an der Kunstakademie Bad Reichenhall. Ihre Fächer: Farbmalerei und freie Malerei.

Salesch widmet sich seither verschiedenen Kunst-Projekten wie zum Beispiel Holzschnitten, Ölmalerei, Skulpturen, Holzschnitte, Zeichnungen und Reliefs.

Barbara Salesch: Nicht nur Juristin, sondern auch Schriftstellerin

Am 6. März 2014 erschien Saleschs Buch Ich liebe die Anfänge! Von der Lust auf Veränderung beim Fischer-Verlag. Heute ist das Werk in diversen Buchhandlungen und online verfügbar. Genaue Verkaufszahlen sind der Redaktion nicht bekannt. Auf Amazon hat das Buch eine Bewertung von 4.3 von 5 Sternen.

Barbara Salesch: Auszeichnungen

Die Produzentin und Autorin Gisela Marx sowie Barbara Salesch erhielten 2002 den deutschen Fernsehpreis für die beste tägliche Sendung für "Richterin Barbara Salesch".

Wie hoch ist das Vermögen von Barbara Salesch?

Aufgrund Saleschs juristischer Tätigkeiten geht die Südwest-Presse davon aus, dass sie über ein "beachtliches Vermögen" verfügt. Eine genaue Bezifferung gebe es jedoch nicht.

Wo kann ich Richterin Barbara Salesch gucken?

Die alte Sendung "Richterin Barbara Salesch" können sich Fans zum Beispiel auf Youtube anschauen.