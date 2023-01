Karlsruhe vor 2 Stunden

Trunkenheit am Steuer: Alkoholisierte Autofahrerin stößt mit Autos zusammen

Wohl beeinträchtigt durch Alkoholkonsum verursachte eine Autofahrerin am Samstagmorgen gegen 3 Uhr einen Verkehrsunfall in der Erzbergerstraße Ecke Moltkestraße. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Schaden von schätzungsweise 16.000 Euro, wie die Polizei Karlsruhe in einer Meldung an die Presse mitteilte. Die Fahrerin erwarte nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.