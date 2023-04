Der Verlust eines Handys neueren Baujahrs ist für die meisten ein herber Schlag. Schließlich befinden sich mittlerweile eine Vielzahl persönlicher und intimster Daten auf den Multifunktionsgeräten. Das Handtuch werfen ist aber auch in diesem Fall kein guter Rat. Stattdessen können die Betroffenen versuchen, Ihr verschollenes Gerät per Handy-Ortung zu finden und so per penetrantem Klingeln auf sich aufmerksam zu machen oder im Notfall sperren zu lassen.

Wir erklären Ihnen in diesem Artikel, wie Sie Ihr Android-Handy oder Apple-Gerät mit Ortungsfunktionen der Betriebssysteme ausfindig machen und alternativ welche kostenlosen Apps es gibt.

Handy-Ortung vorab aktivieren

Bevor Sie Ihr Handy mit der entsprechenden Funktion des Betriebssystems ausfindig machen können, muss laut dem Tech-Portal netzwelt.de die Ortungs-Funktion des Handys aktiviert werden. Erst danach kann das Handy per GPS-Tracker oder GMS-Netz lokalisiert, gesperrt oder gelöscht werden. Wie das geht, erfahren Sie hier Schritt-für-Schritt:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Handy.

Wählen Sie "Sicherheit" oder "Sicherheit & Standort" aus.

Aktivieren Sie die Option "Mein Gerät finden".

Per Tracking: Kostenlose Handy-Ortung bei Android

Die Ortungsfunktion bei Google nennt sich "Mein Gerät finden" und ist unter ein paar Voraussetzungen für Smartphones zahlreicher Hersteller kinderleicht zu bedienen. Welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ihr Tracking auf einem Android-Gerät funktioniert, lesen Sie hier:

Das Smartphone muss eingeschaltet sein.

Sie müssen sich mit Ihrem Google-Konto anmelden können.

Das verloren gegangene Smartphone kann per Mobilfunk oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

Über den Google-Dienst "Mein Gerät finden" können Sie sich nun ganz einfach mit dem Google-Konto anmelden und den letzten registrierten Standort des Handys auf einer Karte anzeigen lassen.

Nun können Sie auswählen, ob Sie das Gerät klingeln lassen, sperren oder alle Daten löschen möchten.

iPhone: Handy-Ortung mit der Cloud

Um Ihr Handy kostenlos zu orten, können Sie auch eine Anwendung von iOS nutzen, die ihren Nutzerinnen und Nutzern mit der App "Wo ist?" eine ähnliche Ortungsfunktion wie Google bietet. Um die Geräte aus der Ferne aufzuspüren, müssen Sie auch hier die Tracking-Methoden zuvor aktiviert und eingerichtet haben. Was das Google-Konto bei Android ist, ist bei Apple die iCloud.

Sobald die Handy-Ortung auf dem iPhone aktiviert ist, müssen Sie sich also nur noch mit der Apple-ID auf der Website der iCloud einloggen und auf die Schaltfläche "iPhone-Suche" klicken. Auf einer Karte wird nun der Standort des Geräts angezeigt. Im Anschluss können auch hier Befehle erteilt werden, das Handy klingeln zu lassen oder sämtliche Daten vom Gerät zu löschen.

Smartphones orten mit kostenloses App-Anbietern

Auch mithilfe spezifischer Apps können etwa Android-Handys geortet werden. Unter sogenannten Security-Apps gibt es etwa laut der Plattform chip.de auch eine Reihe kostenloser Anbieter. So können Sie etwa mit avast Mobile Security, F-Secure Anti-Theft oder Lookout Security & Antivirus Ihr Android-Smartphone orten lassen.

Handy-Ortung auch mit Messenger-Diensten wie WhatsApp

Auch mithilfe Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal oder Telegram kann eine GPS-Ortung des verlorenen Handys in die Wege geleitet werden. Der Unterschied allerdings zu den anderen Ortungsmethoden ist, dass nur mithilfe einer anderen Person und nur zeitlich begrenzt der Standort des Handys bestimmt werden kann, und zwar mithilfe der Live-Standort-Funktion des Messengers.

