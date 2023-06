Karlsbad/Waldbronn: Brennender Traktor auf dem Feld

Zwischen Karlsbad und Waldbronn geriet am Sonntagnachmittag vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Traktor in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die Traktor und die daran angehängte Heuballenpresse sowie mehrere Quadratmeter Ackerfläche bereits in Vollbrand. Die 20-jährige Fahrerin konnte sich nach dem Bemerken des Feuers noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt. Der Schlepper und der Anhänger brannten indessen vollständig aus. Der entstandene Sach-und Flurschaden beläuft sich auf rund 200.000 Euro.

Karlsruhe: Auto gegen Straßenbahn

Am Sonntagnachmittag stieß in der Karlsruher Oststadt ein Auto mit einer Straßenbahn zusammen.

Der 19-jährige Autofahrer hatte entgegen der vorgeschrieben Beschilderung versucht, auf der Durlacher Allee zu wenden. Offenbar übersah er hierbei eine vorbeifahrende Straßenbahn. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.

Rheinstetten: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag wurden fünf Personen verletzt sowie ein Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro erzielt. Ein 24-jähriger Fahrer eines Audi auf dem Messering und wollte offenbar nach links auf die Messeallee einbiegen. Hierbei übersah er wohl die Vorfahrt eines 22-jährigen Audi-Fahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander.

Der 24-jährige Unfallverursacher sowie drei erwachsene Mitfahrer erlitten teils schwere Verletzungen und kamen mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser. Auch der 22-jährige Mann kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Reinigung waren die betroffenen Straßen gesperrt.

Karlsruhe: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Kraftrad am Samstagnachmittag auf der Fritz-Haber-Straße in Richtung Norden. Aus bislang unbekannter Ursache kam er etwa auf Höhe der Einmündung der Lotzbeckstraße wohl ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer nach links von der Fahrbahn und prallte dort mit einem in einer Parkbucht abgestellten Opel zusammen. Dort erlag er am Sonntagnachmittag seinen Verletzungen.

Karlsruhe: Fußgänger verursacht Unfall

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte der Fußgänger gegen 19.30 Uhr eine Fußgängerampel an der Durlacher Allee, ohne auf das grüne Signal zu warten. Ein 60-jähriger Pedelec-Lenker versuchte dem kreuzenden Fußgänger auszuweichen und stürzte in der Folge. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen am Knie zu.

Eine darauffolgende 54-jährige Radlerin prallte offensichtlich mit dem Passanten zusammen und stürzte ebenfalls. Sie verletzte sich schwer an der Hand und musste durch einen Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden.

Anschließend geriet geriet der Fußgänger wohl noch verbal mit dem 60-jährigen Geschädigten aneinander und entfernte sich unerlaubt von dem Unfallort. An den beiden Rädern entstand wohl kein nennenswerter Sachschaden.

Der Unbekannte ist zirka 1,60 bis 1,70 Meter groß und korpulent. Er trug zum genannten Zeitpunkt eine Brille und war bekleidet mit einem schwarz/weiß gemusterten Hemd, Bluejeans sowie beigefarbenen Schuhen. Zudem ist er Bartträger und hat eine Halbglatze mit ringsherum graumeliertem Haar. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721 94484-0 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Nach derzeitigen Erkenntnissen wartete ein 52-Jähriger am Samstagmorgen mit seinem Opel an der Kreuzung Honsellstraße / Starckstraße vor einer roten Ampel. Ein 36-jähriger Mercedesfahrer fuhr auf das Fahrzeugheck auf. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch wahr, außerdem schwankte der 36-Jährige deutlich im Stehen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Da der Unfallverursacher keinen Führerschein besitzt, kommen nun Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Karlsruhe: Raub in der Innenstadt

In der Nacht auf Samstag wurde ein 23-jähriger Mann Opfer eines Raubüberfalls. Laut Polizei hielt sich der Mann vor einer Gaststätte in der Adlerstraße auf, als er von zwei Männern angegriffen wurde. Einer der Männer schlug dem Geschädigten wohl unvermittelt von hinten auf die Schulter, während sein Mittäter dem jungen Mann gegen das Knie trat.

Bei dem Gerangel verlor der 23-Jährige offenbar seinen Geldbeutel, welchen einer der Räuber an sich nahm und das darin befindliche Bargeld entwendete. Als der 23-Jährige weiterhin versuchte, sich zu wehren, zog einer der Angreifer ein Messer und bedrohte das Tatopfer damit. Anschließend ergriff das Duo zu Fuß die Flucht in Richtung Schloss.

Bei den Tätern soll es sich laut Angaben des Geschädigten um zwei dunkelhäutige Männer mit lockigen Haaren und schlanker Statur handeln.

Beide hätten schwarze Jogginganzüge mit weißen Streifen getragen. Der größere der beiden sei etwa 1,90 Meter groß gewesen, der andere rund 1,75 Meter. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0721 666 55 55 entgegen.

Karlsruhe: Falscher Mitarbeiter bestiehlt Seniorin

Ein Mann gab am Samstagabend an der Wohnungstür einer 87-Jährigen vor, ein Mitarbeiter der dortigen Einrichtung für betreutes Wohnen zu sein. Angeblich müsse er nach einem Wasserschaden im Haus nun auch die Wände der Wohnung überprüfen. In gutem Glauben gewährte die Geschädigte dem Mann Einlass. In einem unbeobachteten Moment stahl der Mann eine Schmuckschatulle.

Der Schmuck hatte einen Wert von mehreren tausend Euro. Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß und 30-40 Jahre alt, von normaler Statur, dickem Gesicht und einem Dreitagebart. Bei der Tat soll er eine graue Jacke, eine lange dunkle Hose und eine graue Mütze getragen und gutes Deutsch mit badischem Akzent gesprochen haben.

Zeugen und Hinweisgeber, die am Samstagabend im Bereich der Wilhelm-Leuschner-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.