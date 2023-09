Wie wird ein Brand richtig gelöscht? Was macht die Feuerwehr, wenn technische Hilfe benötigt wird? Tipps und Übungen stellt die Feuerwehrwache West in Karlsruhe am Samstag, 9. September vor. Die Berufsfeuerwehr informiert an diesem Tag ab 10 Uhr in der Honsellstraße 3 über ihre Arbeit.

Welche besonderen Highlights gibt es?

Live-Vorführungen:

Zwischen 12 und 15 Uhr wird es jeweils eine Einsatzübung geben, um die Vorgehensweise der Feuerwehr praktisch vorzuführen.

Feuerwehr zum Anfassen:

Die Einsatzfahrzeuge stehen zur Besichtigung bereit. Interessierte können sich außerdem über die Funktionsweise der verschiedenen Geräte informieren.

Rundgänge durch die Wache:

Begleitet von erfahrenen Feuerwehrleuten, kann ein Blick hinter die Kulissen der Wache geworfen und hautnah miterlebt werden, wie Einsatzabläufe organisiert werden.

Kinderprogramm

Für die kleinen Gäste wird es verschiedene Aktivitäten und Spiele geben.

Gibt es auch etwas zu Essen?

Ja, für das leibliche Wohl ist durch die Wachabteilung gesorgt. Von 10 Uhr bis 17 Uhr ist die Feuerwehrwache West an diesem Tag für Besucher geöffnet.