Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Artikel in Leseliste gespeichert.

Sie können jetzt Artikel in Ihrer Leseliste speichern und lesen, wann immer Sie möchten.

Es war eine etwas andere Veranstaltung in der Karlsruher Innenstadt. Ein Suitwalk fand am Samstag, 21. Oktober, in der Fächerstadt statt. Eine große Gruppe traf sich um als Tiere verkleidet durch die Stadt zu gehen. Hier gibts alle Bilder.

Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel