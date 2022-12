Karlsruhe vor 1 Stunde

Streit an Zapfsäule in Karlsruhe eskaliert: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Weil zwei Männer am Mittwochabend gleichzeitig an einer Zapfsäule in der Wolfartsweierer Straße tanken wollten, kam es zu einem Streit und einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung. Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt ermitteln unter anderem wegen gefährlichen Körperverletzung und bitten unter der Rufnummer 0721/666 34 11 um Zeugenhinweise.