von (pol/cob)

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei befuhr die 39-Jährige gegen 20 Uhr die Otto-Wels-Straße von der Pulverhausstraße kommend. An einem unbeschrankten Bahnübergang kurz nach der Pulverhausstraße stieß sie mit einer in Richtung Karlsruhe fahrenden Straßenbahn zusammen und verletzte sich dabei leicht.

Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt. Die Autofahrerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden und er musste abgeschleppt werden.

Der Schaden an der Straßenbahn wird vorläufig auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden bei der Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe geführt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/94 48 40 zu melden.