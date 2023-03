Karlsruhe vor 1 Stunde

Stauende übersehen: Auffahrunfall auf der L605 in Richtung Ettlingen

Am Dienstagnachmittag kam es auf der L605 von Karlsruhe in Richtung Ettlingen zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Einer der Fahrer musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden, wie die Polizei Karlsruhe in einer Meldung an die Presse erklärt. Aufgrund der bei der Auffahrt AS Süd eingerichteten Baustelle kam es weiter zu einem Rückstau.