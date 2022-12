von (ps/vem)

Ordnungs- und Bürgeramt

Das Ordnungs – und Bürgeramt richtet einen Notbetrieb in der ersten Januarwoche in der Steinhäuserstraße 22 ein. Das Dienstgebäude Kaiserallee 8 hingegen wird geschlossen. Im Bürgerbüro Ost, Karlsruher Straße 23, werden grundsätzlich alle melderechtlichen Leistungen des Bürgerservice angeboten. Hier ist wie üblich eine Terminbuchung notwendig.

Notfalltermine werden vor allem im Bereich des Bürgerservice, etwa bei Ausweisverlust, in der Ausländerbehörde und im Standesamt für Sterbefälle bereitgehalten. Auch für unaufschiebbare Fahrzeugzulassungen werden Termine bereitgestellt.

Symbolbilder Bürgerbüro Karlsruhe | Bild: Thomas Riedel

Wer einen Nottermin in Anspruch nehmen muss, wendet sich bitte zunächst an die Behördennummer 115. Dort wird dann ein Termin vergeben. Auskünfte über die 115 sind während der Schließzeit wie auch sonst erhältlich, die Behördennummer arbeitet regulär. Termine können außerdem online auf karlsruhe.de/terminvereinbarung gebucht werden.

Wertstoffstationen und Kompostierungsanlagen

Beide Kompostierungsanlagen schließen vom 31. Dezember bis 8. Januar. Grünabfälle können in dieser Zeit über die Grünabfallcontainer im Stadtgebiet entsorgt werden.

Wertstoffstationen schließen. Ausnahmen: Maybachstraße und Nordbeckenstraße sowie die Wertstoffstationen in Neureut und Grünwettersbach

Karlsruhe Ausnahmezustand in Karlsruher Kitas: "Bitte lasst die Kinder bei Infekten zuhause" Das könnte Sie auch interessieren

Die Wertstoffstationen und Schadstoffannahmestellen Nordbeckenstraße 1 und Maybachstraße 10b sind von Montag, 2. Januar, bis Donnerstag, 5. Januar, von 9 bis 17 Uhr sowie am Samstag, 7. Januar, von 8:30 bis 17 Uhr geöffnet. Die Wertstoffstationen Grünwettersbach, Wiesenstraße 34, sowie in Neureut, Am Junkertschritt und am Waldsportplatz sind am Mittwoch, 3. Januar, 13 bis 17 Uhr sowie am Samstag, 7. Januar, 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Bibliotheken

Die Stadtteilbibliotheken Grötzingen, Mühlburg, Neureut und Waldstadt sowie die Amerikanische Bibliothek bleiben von Samstag, 24. Dezember 2022 bis Sonntag, 8. Januar 2023 geschlossen. Auch der Medienbus fährt in dieser Zeit nicht. Die Stadtteilbibliothek Durlach bleibt aufgrund von Umbaumaßnahmen bereits ab Mittwoch, 21. Dezember 2022 bis 22. Januar 2023 geschlossen.

Die Stadtbibliothek im Neuen Ständehaus und die Kinder- und Jugendbibliothek im Prinz-Max-Palais sind an Heiligabend und Silvester geschlossen. Ansonsten geöffnet.

Museen, Stadtarchiv, Städtische Galerie

Städtische Galerie: Nach Weihnachten ist die Galerie am 29. und 30. Dezember von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An Silvester und Neujahr bleibt die Städtische Galerie Karlsruhe geschlossen, ab 2. Januar 2022 ist sie wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Stadtarchiv: bleibt vom 23. Dezember 2022 bis 9. Januar 2023 geschlossen. Ab Dienstag, 10. Januar öffnet es wieder zu den regulären Öffnungszeiten.

Stadtmuseum: 24. bis 26. Dezember, Silvester und Neujahr geschlossen

Pfinzgaumuseum: 24. und 25. Dezember geschlossen. 28. Dezember geöffnet. Wiedereröffnung erst ab 11. Januar 2023 zu den gewohnten Zeiten.

Wochenmärkte

Die Wochenmärkte finden in dieser Zeit regulär statt, außer Märkte, die auf einen Feiertag fallen. Diese fallen ersatzlos aus. Die genauen Marktzeiten und weitere Informationen sind in einer Übersicht auf karlsruhe.de/maerkte zu finden.