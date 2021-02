vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruher Autofahrer aufgepasst: Auf diesen Straßen wird in diesem Jahr gebaut

Bund und Land werden auch in diesem Jahr wieder erhebliche Mittel in die Erhaltung des Straßennetzes unter anderem im Stadt- und Landkreis Karlsruhe durchsetzen. Hierdurch können wiederum Bundes- und Landesstraßen saniert und erneuert werden. Was auf Karlsruhe zukommt - hier gibt es die Übersicht.