Eröffnung von Girokonten, Online-Banking, Baufinanzierung, Privatkredite und viele Leistungen mehr bietet die Sparkasse in Karlsruhe Privat- und Geschäftskunden an. Insgesamt 44 Sparkassenfilialen gibt es in Karlsruhe und Umgebung.

Kundenzentrum der Sparkasse Karlsruhe – Adresse und Öffnungszeiten

Die Sparkasse Karlsruhe hat ihren Hauptsitz auf dem Europaplatz in der Innenstadt von Karlsruhe.

Sparkasse Karlsruhe Hauptsitz:

In der Kaiserstraße 223

76133 Karlsruhe

Dort befindet sich das Kundenzentrum, eine Auslandsabteilung, eine Gewerbekundenberatung, ein Immobilien Center sowie Private Banking und Vermögensberatung. Ähnlich der Volksbank Karlsruhe gehören zur Ausstattung der Sparkasse Karlsruhe .

Geldautomaten, Kundenschließfächer, Münzeinzahler, Münzrollenautomaten, Kontoauszugsdrucker, SB-Schließfachanlagen sowie ein SB-Terminal.

Parkmöglichkeiten sind für Kunden ausreichend in der Tiefgarage der Sparkasse Karlsruhe vorhanden. Zudem ist der Kassenstandort der Sparkasse Karlsruhe barrierefrei und gut mit dem Rollstuhl zugänglich.

Während die Geldautomaten 24 Stunden am Tag zugänglich sind, öffnet das Kundenzentrum Europaplatz um 8.30 Uhr. Montags und donnerstags ist die Sparkasse bis 18 Uhr geöffnet. Dienstags, mittwochs und freitags schließt das Kundenzentrum um 16 Uhr. Telefonisch erreichen Sie die Sparkasse auf dem Europaplatz unter +49721/146-0.

Die Filialen der Sparkasse Karlsruhe im Überblick

Möchten Sie schnell Geld abheben, einen Kontoauszug erstellen oder wünschen Sie einen Beratungstermin? Mit der folgenden Übersicht über die Sparkassen in Karlsruhe finden Sie die passende Sparkasse ganz in Ihrer Nähe.

Sparkasse Karlsruhe Filiale Aue:

Adresse: Auer Straße 76, 76227 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Di: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16Uhr

Mi: 8.30 - 12.30 Uhr

Do: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Fr: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16. Uhr

Sparkasse Karlsruhe Filiale Barbarossaplatz

Adresse: Ebertstraße 38, 76137 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Di: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16 Uhr

Mi: 8.30 - 12.30 Uhr

Do: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Fr: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16 Uhr

Sparkasse Karlsruhe SB-Filiale Beiertheimer Feld

Adresse: Schwindstraße 10, 76135 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo - So: 5.30 - 23.30 Uhr

Sparkasse Karlsruhe SB-Filiale Bulach

Adresse: Litzenhardtstraße 57, 76135 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo - So: 5.30 - 23.30 Uhr

Sparkasse Karlsruhe SB-Filiale Dammerstock

Adresse: Nürnberger Straße 5a, 76199 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo - So: 5.30 - 23.30 Uhr

Sparkasse Karlsruhe Filiale Daxlanden & Vermögensberatung

Adresse: Rappenwörtstraße 30, 76189 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo: 8.30 - 12.30 Uhr, 14- 18 Uhr

Di: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16 Uhr

Mi: 8.30 - 12.30 Uhr

Do: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Fr: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16 Uhr

Sparkasse Karlsruhe Filiale Durlach

Adresse: Pfinztalstraße 61, 76227 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo: 8.30 - 13 Uhr, 14 - 18 Uhr

Di: 8.30 - 13 Uhr,14 - 16 Uhr

Mi: 8.30 - 13 Uhr

Do: 8.30 - 13 Uhr, 14 - 18 Uhr

Fr: 8.30 - 13 Uhr, 14 - 16 Uhr

Sparkasse Karlsruhe Gewerbekunden- & Vermögensberatung Durlach

Adresse: Gritznerstraße 11, 76227 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Di: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16 Uhr

Mi: 8.30 - 12.30 Uhr

Do: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Fr: 8.30 - 12.30 Uhr, 14- 16 Uhr

Sparkasse Karlsruhe Filiale Grötzingen

Adresse: Mühlstraße 8, 76229 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Di: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16 Uhr

Mi: 8.30 - 12.30 Uhr

Do: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Fr: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16 Uhr

Sparkasse Karlsruhe Filiale Grünwettersbach

Adresse: Zur Ziegelhütte 1-3, 76228 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Di: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16 Uhr

Mi: 8.30 - 12.30 Uhr

Do: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Fr: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16 Uhr

Sparkasse Karlsruhe SB-Filiale Heidenstückersiedlung

Adresse: Bernsteinstraße 16, 76189 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo - So: 5.30 - 23.30 Uhr

Sparkasse Karlsruhe SB-Filiale Karlstraße

Adresse: Karlstraße 63 - 65, 76137 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo - So: 0.00 - 24 Uhr

Sparkasse Karlsruhe Filiale Knielingen & Vermögensberatung

Adresse: Herweghstraße 1b, 76187 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Di: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16 Uhr

Mi: 8.30 - 12.30 Uhr

Do: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Fr: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16 Uhr

Sparkasse Karlsruhe Filiale Marktplatz Karlsruhe

Adresse: Karl-Friedrich-Straße 8, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo: 8.30 - 12Uhr, 13 - 18 Uhr

Di: 8.30 - 12 Uhr, 13 - 16 Uhr

Mi: 8.30 - 12 Uhr, 13- 16 Uhr

Do: 8.30 - 12 Uhr, 13 - 18 Uhr

Fr: 8.30 - 12 Uhr, 13 - 16 Uhr

Sparkasse Karlsruhe Filiale Mendelssohnplatz

Adresse: Rüppurrer Straße 2c, 76137 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Di: 8.30 - 12.30 Uhr, 14- 16 Uhr

Mi: 8.30 - 12.30 Uhr

Do: 8.30 - 12.30 Uhr, 14- 18 Uhr

Fr: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16 Uhr

Sparkasse Karlsruhe Filiale Mühlburg & Vermögensberatung

Adresse: Rheinstraße 5-7, 76185 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo: 8.30 - 13 Uhr, 14 - 18 Uhr

Di: 8.30 - 13 Uhr, 14 - 16 Uhr

Mi: 8.30 - 13 Uhr

Do: 8.30 - 13 Uhr, 14 - 18 Uhr

Fr: 8.30 - 13 Uhr, 14 - 16 Uhr

Sparkasse Karlsruhe Filiale Neureut & Vermögensberatung

Adresse: Bärenweg 37, 76149 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo - So: 5.30 - 23.30 Uhr

Sparkasse Karlsruhe SB-Filiale Neureut-Kirchfeld

Adresse: Hermann-Höpker-Aschoff-Straße 2, 76149 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo - So: 5.30 - 23.30 Uhr

Sparkasse Karlsruhe SB-Filiale Neureut

Adresse: Alte Friedrichstraße 65, 76149 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo - So: 5.30 - 23.30 Uhr

Sparkasse Karlsruhe Filiale Nordweststadt

Adresse: Landauer Straße 6, 76185 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo: 8.30 - 12.30 Uhr, 14. - 18 Uhr

Di: 8.30 - 12.30 Uhr, 14- 16 Uhr

Mi: 8.30 - 12.30 Uhr

Do: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Fr: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16 Uhr

Sparkasse Karlsruhe Filiale Oberreut

Adresse: Otto-Wels-Straße 23-25, 76189 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Di: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16 Uhr

Mi: 8.30 - 12.30 Uhr

Do: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Fr: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16 Uhr

Adresse: Georg-Friedrich-Straße 3, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo: 8.30 - 13 Uhr, 14 - 18 Uhr

Di: 8.30 - 13 Uhr, 14 - 16 Uhr

Mi: 8.30 - 13 Uhr

Do: 8.30 - 13 Uhr, 14 - 18 Uhr

Fr: 8.30 - 13 Uhr, 14 - 16 Uhr

Sparkasse Karlsruhe SB-Filiale Rheinstrandsiedlung

Adresse: Pappelallee 14, 76189 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo - So: 5.30 - 23.30 Uhr

Sparkasse Karlsruhe SB-Filiale Rintheim

Adresse: Mannheimer Straße 51, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo - So: 5.30 - 23.30 Uhr

Sparkasse Karlsruhe Filiale Rüppurr & Vermögensberatung

Adresse: Tulpenstraße 4, 76199 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Di: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16 Uhr

Mi: 8.30 - 12.30 Uhr

Do: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 18 Uhr

Fr: 8.30 - 12.30 Uhr, 14 - 16 Uhr

Sparkasse Karlsruhe SB-Filiale Stupferich

Adresse: Ortsstraße 28, 76228 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo - So: 5.30 - 23.30 Uhr

Sparkasse Karlsruhe Filiale Waldstadt & Vermögensberatung

Adresse: Lötzener Straße 18, 76139 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo: 8.30 - 13 Uhr, 14 - 18 Uhr

Di: 8.30 - 13 Uhr, 14 - 16 Uhr

Mi: 8.30 - 13 Uhr

Do: 8.30 - 13 Uhr, 14 - 18 Uhr

Fr: 8.30 - 13 Uhr, 14 - 16 Uhr

Sparkasse Karlsruhe S-Filiale Weststadt

Adresse: Sophienstraße 121, 76135 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo - So: 5.30 - 23.30 Uhr

Sparkasse Karlsruhe SB-Filiale Wolfartsweier

Adresse: Heubergstraße 4, 76228 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Mo - So: 5.30 - 23.30 Uhr

Alle Filialen der Sparkasse Karlsruhe erreichen Sie unter der Servicetelefonnummer +49721/146-0.