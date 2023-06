Seit dem 17.April sind die Bagger und Bauzäune auf der Kaiserstraße zurück. Nach Abschluss der Arbeiten zur Kombilösung, geht es seitdem an die Umgestaltung der Kaiserstraße. ka-news.de schaut in regelmäßigen Abständen in der Innenstadt vorbei und zeigt den aktuellen Stand der Baustelle in Bildern.

Bild: Elena Sausen "Seit Baubeginn kommen die Arbeiten in den beiden Baufeldern am Marktplatz und an der Kreuzung Ritter-/Kaiserstraße sehr gut voran und liegen derzeit vor dem Zeitplan", heißt es im regelmäßig erscheinenden Newsletter des Tiefbauamts. So konnte im Bereich des Marktplatzes bereits um Pfingsten das nächste Baufeld 2a eingerichtet werden, welches sich schräg gegenüber der Pyramide, zu Füßen der Karlsruher Tourismus GmbH, befindet. Bild: Elena Sausen Laut Tiefbauamt-Newsletter erfolgen in diesem Baufeld 2a zunächst Tief-, Erd- und Leitungsbauarbeiten. Im Baufeld 1 hingen begann bereits die Verlegung der Pflastersteine. Bild: Elena Sausen Auch in der Kaiserstraße komme, analog zum Marktplatz, hochwertiges Natursteinmaterial zum Einsatz. "Die beauftragte Fachfirma verarbeitet dabei insgesamt acht Steinformate mit sechs unterschiedlichen Farbgebungen. Das Zierband des Marktplatzes wird in Richtung Norden fortgesetzt, bis am Ende ein rechteckiger Rahmen rund um den gesamten Marktplatz entsteht", heißt es in dem Newsletter des Tiefbauamts weiter. Bild: Elena Sausen Bis Mitte Juni würden die Fachleute zunächst sogenannte Musterflächen herstellen, in denen alle Steinformate und Farbgebungen verwendet werden. Bevor dann die gesamte Fläche des ersten Abschnitts gepflastert wird, erfolge Mitte Juni eine Begutachtung der Musterflächen durch die Projektleitung des Tiefbauamts, der beteiligten Fachgutachter und des planenden Ingenieurbüros. "Auf diese Weise wird festgehalten, ob die Verlegung nach aktuellem Stand der Technik korrekt ausgeführt wurde", heißt es im Newsletter weiter. Anschließend würden die Musterflächen als Referenz für alle weiteren Arbeitsschritte dienen und die Verlegung in der gesamten Fläche im Baufeld 1 könne erfolgen. Bild: Elena Sausen Doch nicht nur auf Höhe des Marktplatzes ist die Umgestaltung der Kaiserstraße weiter in vollem Gange. Auch ein paar Meter weiter in Richtung Europaplatz wird gewerkelt. Ein paar interessierte Passanten beobachten das Geschehen. Bild: Elena Sausen "Die Baustelle war neulich doch noch direkt vor dem Eingang von Karstadt", stellt einer der Passanten fest. Und tatsächlich wurden die offenen Gräben, nach der erfolgreichen Verlegung der Leitungen, wieder gefüllt, das Baufeld "wanderte" in Richtung Zirkel. Bild: Elena Sausen Bild: Elena Sausen Laut eines Hinweisschilds finden dort aktuell Arbeiten an den Gasleitungen statt.

