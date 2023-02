Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei Karlsruhe lernte die Frau den mutmaßlichen Täter am Dienstagabend in einer Diskothek in der Hirschstraße kennen. Im Verlauf des Abends begaben sich beide gemeinsam mit einer Zeugin in eine Disko in der Waldstraße.

Als sich die 18-Jährige gegen 23 Uhr auf dem Heimweg befand, zog sie der Tatverdächtige in der Kaiserstraße auf Höhe der Haltestelle Herrenstraße in einen Hauseingang. Dort bedrängte er die Geschädigte und berührte sie gegen ihren Willen im Intimbereich. Als zwei Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden, ließ der Mann ab und flüchtete", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Geschädigte beschreibt den Mann als zirka 20 Jahre alt, etwa 180 bis 185 cm groß und von arabischem Aussehen. Er hatte leicht gelockte schwarze Haare, trug eine Brille und sprach mit leichtem Akzent. Bekleidet war der Tatverdächtige mit einer grau-blauen Jeans und einem dunklem T-Shirt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/66 65 555 in Verbindung zu setzen. Insbesondere ist die Polizei auf der Suche nach den beiden Passanten, die der Geschädigten zu Hilfe kamen.